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Общество
16 ноября 2022, 21:35

Минздрав РФ будет передавать полиции актуальные данные о здоровье водителей

Госавтоинспекция

Это позволит актуализировать сведения о состоянии здоровья автомобилистов. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, согласно которому результаты медосмотра водителей будут оперативно передаваться в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и МВД. Это позволит актуализировать сведения о состоянии здоровья автомобилистов.

По действующему законодательству, водитель должен проходить обязательное медосвидетельствование по истечении 10-летнего срока действия прав на управление транспортом. При этом при отсутствии взаимодействия между Минздравом и МВД по обмену информацией бывают случаи, когда у автомобилиста выявили медицинское противопоказание, но он продолжает управлять транспортным средством до окончания срока действия прав.

Законопроектом предлагается в случае выявления у водителя медицинских противопоказаний или ограничений на управление транспортом отправлять информацию о здоровье автомобилиста в ЕГИСЗ, а его самого — на внеочередное медицинское освидетельствование.

Если противопоказания подтвердятся, выданное ранее медзаключение аннулируется, соответствующая запись размещается в реестре, а водительские права могут быть признаны недействительными. При этом водитель получит актуальный документ о состоянии его здоровья, уточняется на сайте Госдумы.

Областная газета Свердловской области

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