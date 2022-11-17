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Общество
17 ноября 2022, 11:16

Екатеринбургский зоопарк отмечает итальянский День защиты черных котов

  Валерия Белякова
Питомец зоопарка

В зоопарке Екатеринбурга живут две черные кошки. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Екатеринбургский зоопарк присоединился к празднованию Дня защиты черных котов, который ежегодно отмечается 17 ноября в Италии. В столице Среднего Урала двое представителей кошек такой масти: ягуар Аргон и дальневосточный леопард Шилка.

Большие черные коты поселились в Екатеринбурге в разное время, сообщили в зоопарке. Ягуар Аргон появился на свет в 2008 году в Ленинградском зоопарке. Через некоторое время после рождения маленького кота переселили в зоопарк столицы Среднего Урала, где родилась его мама Агнесса.

Самку дальневосточного леопарда Шилку привезли котенком в Екатеринбург из Северска в 2018 году. В зоопарке рассказали, что кошка обладает своенравным характером, от людей прячется и проявляет осторожность.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

На зиму ягуара Аргона перевели в теплое помещение, дальневосточный леопард Шилка продолжает жить в открытом вольере.

Сотрудники зоосада отметили, что не готовили какую-то особую программу празднования. Угощать питомцев в честь Дня защиты черных котов в зоопарке тоже не планируют, объясняя это тем, что рацион без особых причин менять не рекомендуется.

"Питание кошек не меняется, оно утверждено согласно международным требованиям, для каждого питомца разработан индивидуальный рацион", — уточнил в беседе с журналистом "Областной газеты" начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Вадим Некрашевич.

Напомним, в зоопарке Екатеринбурга в семье двупалых ленивцев появился малыш.

Областная газета Свердловской области

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