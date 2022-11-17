Свердловчанам стал доступен новый сервис бронирования отелей

Фото: Марина Поташева

МТС сообщает о том, что ее дочерняя компания МТС Travel (ООО «МТС Трэвел») запустила сервис бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru. В перспективе площадка объединит в себе несколько технологических продуктов МТС и партнеров и поможет решать разнообразные задачи по организации самостоятельных путешествий — от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений.

На площадке около 14 тысяч гостиниц по России. В Свердловской области уже доступны к бронированию около 200 мест размещения. А до конца года их список расширится до 470. Это отели, кемпинги, гостевые дома, мини-гостиницы, хостелы и апартаменты. Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы. Также до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее — в дальнем зарубежье. А проживание в Турции на сайте МТС Travel можно спланировать и оплатить уже сегодня.

МТС Travel имеет соглашения с представителями индустрии гостеприимства на всех популярных у свердловчан туристических направлениях – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Сочи, Владивостоке. Для поездок в Челябинскую область готовы порядка 150 мест размещения, в Тюменскую – 100. В Сургуте гостей встретят 34 гостиницы, в Тобольске – 12.

«Крупнейшие зарубежные сервисы бронирования жилья для путешественников ушли с российского рынка в тот момент, когда внутренний туризм в нашей стране вышел на качественно новый виток развития. МТС Travel не просто пришёл на замену, помимо услуг по бронированию отелей, мы предложим клиенту целую экосистему для путешественников, в которую войдут разнообразные сервисы – покупка билетов на транспорт, экскурсии, гиды, аренда авто, покупка билетов на концерты, финансовые продукты. Уже сегодня свердловчане могут использовать наш сервис для планирования зимнего отдыха в рождественские каникулы», - рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Доступ к базе отелей и других объектов предоставляет сервис Bronevik.com, приобретенный МТС Travel в июле 2022 года. Bronevik.com также продолжит работать с сегментом деловых путешествий и будет развиваться как крупнейший поставщик отельной базы для российских и зарубежных сервисов, что позволит использовать платформу МТС Travel, и в корпоративных целях, и для планирования самостоятельных путешествий