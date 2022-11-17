В Свердловской области упростили оформление удостоверений многодетных семей

На Среднем Урале проживает более 66 тысяч многодетных семей. Фото: Владимир Мартьянов

Многодетные семьи Свердловской области могут оформить удостоверения для получения льгот через портал госуслуг. Упрощенная процедура регистрации документов утверждена постановлением правительства региона.

"Кроме того, постановлением сокращен срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче удостоверения с десяти до восьми рабочих дней", — отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

На Среднем Урале проживает более 66 тысяч многодетных семей, их количество ежегодно растет, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В регионе действуют меры поддержки таких семей. Из областного бюджета перечисляются пособия на проезд в городском и пригородном транспорте. Частично компенсируются затраты на оплату коммунальных услуг. Дети бесплатно питаются в школах, а малыши в возрасте до 6 лет обеспечиваются рецептурными лекарственными препаратами на безвозмездной основе. Также многодетным семьям вне очереди выделяют землю под строительство частных домов.

Кроме этого, семьи, где есть трое и больше детей, могут приобретать со скидкой билеты в музеи, театры. Для того чтобы воспользоваться льготами, необходимо предъявить удостоверение многодетной семьи.

Напомним, в этом году в России учредили звание "Мать-героиня". Его будут присваивать женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. В Свердловской области на получение награды могут претендовать 33 жительницы.