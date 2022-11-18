Ключи от новых квартир получили еще 86 детей-сирот в Серове и пгт Малышева

Общая жилплощадь дома, построенного в Серове, составляет 2,5 тыс. квадратных метров. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В рамках губернаторской программы по предоставлению жилья свердловским детям-сиротам ключи от квартир в новом доме получили 72 жителя Серова. Еще 14 человек были обеспечены жильем в пгт Малышева.

Общая жилплощадь дома, построенного в Серове, составляет 2,5 тыс. квадратных метров. На его возведение из фонда жилищного строительства Свердловской области было направлено 113,7 млн рублей, из которых 97,8 млн рублей — деньги регионального бюджета, а остальные 15,9 млн рублей — средства федеральной казны. Дом в пгт Малышева, общая жилплощадь которого составляет 469,6 квадратных метров, обошелся в 26,6 млн рублей.

Сейчас идет поэтапное подписание договоров найма жилья специализированного жилфонда и осмотр квартир.

Жительнице Серова Екатерине Грисюк, получившей ключи от нового жилья, понравился как сам дом, так и детская площадка возле него. В свою очередь Оксана Каптур, которая пришла на осмотр квартиры вместе с мужем, рассказала, что их впечатлила планировка, качество внутренней отделки и вместительная кухня.

"Квартира оказалась немаленькой. Десять лет ждала этого радостного события. Наездились, наснимались… За это время родились две дочки — Аделина и Диана. Рождение третьей ждем в январе. Имя уже придумали — Регина", — рассказала Оксана.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что обеспечение детей-сирот жильем является одним из основных направлений федерального проекта "Десятилетие детства". До конца года новые квартиры получат еще 70 детей-сирот в Невьянском ГО. Всего с начала года жильем были обеспечены около 800 свердловчан.

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