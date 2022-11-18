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Общество
18 ноября 2022, 13:22

В Свердловской области семьям погибших в Донбассе выплатят компенсации

  Валерия Белякова
Военнослужащие

Решение о единовременных выплатах приняло правительство региона. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале выплатят по полтора миллиона рублей семьям, члены которых погибли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Решение приняло правительство Свердловской области.

Также предусмотрены единовременные выплаты в 150 тысяч рублей для свердловчан, получивших ранения в командировке на территории новых регионов России.

"Это предоставление единовременных денежных выплат лицам, получившим ранение во время командировки с целью восстановления инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности населения в ДНР, ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей. Размер такой выплаты составит 150 тыс. рублей. Документом предусмотрена выплата членам семьи командированного в случае его гибели — она составит 1,5 млн рублей", — сообщает ЕАН со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, в июне губернатор Евгений Куйвашев и глава Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Свердловская область помогает восстановить донецкий город. По неофициальной информации, на работу в ДНР отправились несколько бывших и действующих свердловских чиновников. Их имена не разглашаются.

Областная газета Свердловской области

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