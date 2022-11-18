Вопросы борьбы с коррупцией в архивном деле обсудили в уральском филиале РАНХиГС

Круглый стол прошел в филиале РАНХиГС. Фото: ЦОС УИУ РАНХиГС

В Уральском институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) провели круглый стол, посвященный профилактике коррупционных правонарушений в учреждениях сферы архивного дела, сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие объединило экспертов-архивариусов, сотрудников прокуратуры, департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области, юристов и представителей РАНХиГС.

Глава Уральского института управления — филиала РАНХиГС Олег Гущин подчеркнул важность взаимоотношений органов власти с вузами. Участники круглого стола отметили, что вопросам борьбы с коррупцией в регионах РФ уделяется большое внимание. Ведется работа, противодействующая злоупотреблению служебным положением и должностными полномочиями среди сотрудников органов власти, государственных и муниципальных учреждений.

"Жизнь преподносит нам новые сюрпризы, появляются новые требования, возникают новые отношения, и наше законодательство обязано на это оперативно реагировать. В первую очередь мы должны отслеживать все изменения, которые происходят, обсуждать эти вопросы, чтобы не допускать негативных проявлений, дискредитирующих работу органов власти, и в частности архивных служб", — отметил начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

Участники круглого стола подчеркнули, что в борьбе с коррупционными преступлениями важно проводить мероприятия профилактического характера. Должностным лицам необходимо знать об ответственности за нарушения и о возможных последствиях.

"Антикоррупционное законодательство влияет на жизнь общества, и зачастую только лишь в сторону ужесточения. Были заданы вопросы со стороны общественности: "Как же так — мы заполняем уйму бумаг, на работу совсем не остается времени". Законодатель говорит, что надо серьезно отнестись и к вопросам профилактических мероприятий антикоррупционной деятельности. Поэтому нам надо на местах организовать такую системную работу", — подчеркнул и.о. директора Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев.