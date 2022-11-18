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18 ноября 2022, 19:20

Начальник службы связи свердловского главка полиции ушел на повышение в Москву

Владислав Кузьминых

Владислав Кузьминых проработал в ЦИТСиЗИ ГУ МВД по Свердловской области 11 лет. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

Главный связист ГУ МВД по Свердловской области Владислав Кузьминых ушел на повышение в Москву. Врио руководителя центра информационных технологий, связи и защиты информации (ЦИТСиЗИ) свердловского главка полиции назначен полковник Владимир Тимофеев.

В столице Владислав Кузьминых займет пост начальника главного центра связи и защиты информации МВД России.

В ЦИТСиЗИ ГУ МВД по Свердловской области он проработал 11 лет. Был удостоен медали "За доблесть в службе".

"Для коллектива главка и гарнизона в целом это, безусловно, значимая потеря, но вместе с тем мы понимаем, что наш коллега ушел на повышение и отныне будет курировать это приоритетное направление деятельности органов внутренних дел всей страны", — заявил пресс-секретарь свердловского главка полиции полковник Валерий Горелых.

Перед отъездом в Москву Владислав Кузьминых поблагодарил своих коллег за совместную работу и сказал коллективу напутственные слова.

Согласно приказу генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, временно исполнять обязанности главы ЦИТСиЗИ будет Владимир Тимофеев, который служит в МВД уже 26 лет. Он работал в уголовном розыске, в службе по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями, а также в подразделении материально-технического обеспечения.

"[Владимир Тимофеев] Имеет государственную награду — медаль "За отличие в охране общественного порядка". Трудно переоценить значимость того дела, которым занимается Центр связи. От того, насколько четко отлажен механизм взаимодействия с другими силовыми и контролирующими ведомствами, насколько качественно работают радиостанции, напрямую зависит результат — эффективность защиты граждан от преступных посягательств", — добавил Валерий Горелых.

Владимир Тимофеев. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

Областная газета Свердловской области

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