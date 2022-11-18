В Екатеринбурге прошла церемония вручения премии Татищева и де Геннина

Награды получили 22 выдающихся жителя уральской столицы. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга/Федор Серков

В исторический день основания Екатеринбурга, 18 ноября, прошла традиционная церемония вручения премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина. Награды получили 22 выдающихся жителя уральской столицы.

Участников церемонии приветствовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, замгубернатора Свердловской области Валерий Чайников, председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина и председатель гордумы Игорь Володин.

"На протяжении почти трех веков Екатеринбург развивался от завода-крепости, который был построен на берегах Исети, до крупнейшего мегаполиса — центра промышленной, научной и культурной жизни всего Уральского региона. Безусловно, уверенность в будущих успехах уральской столицы опирается в первую очередь на достижения его жителей. Сегодня мы чествуем лауреатов премии имени Василия Татищева и Георга Вильгельма де Геннина", — передает слова градоначальника пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Алексей Орлов также отметил, что проекты, за которые сегодня чествуют победителей, являются частью городского пространства и улучшают качество жизни екатеринбуржцев.

В свою очередь Валерий Чайников поздравил горожан с праздником от имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева: "Создатели Екатеринбурга Василий Татищев и Георг Вильгельм де Геннин наверняка не могли представить, что из крепости вырастет такой крупнейший мегаполис. Сегодня в нем кипит яркая жизнь, это город промышленного и инновационного роста, спорта, науки, культуры".

Премия имени Татищева и де Геннина вручается за профессиональный вклад в развитие столицы Урала. В 2022 году наград удостоились 22 выдающихся екатеринбуржца, среди которых представители сфер архитектуры, науки и культуры, а также работники городских предприятий. Ознакомиться с полным списком награжденных можно здесь.