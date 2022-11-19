Свердловские спасатели проверили уровень льда на Сысертском водоеме

Выходить на лед разрешается, если его толщина достигает минимум 10 сантиметров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам измерили на Сысертском водохранилище уровень льда. Его толщина составила не больше 5 сантиметров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Во время проверки на Сысертском водохранилище инспекторы застали двоих рыбаков. Их попросили выйти на берег, так как лед еще недостаточно прочный. Любителям зимней рыбалки вручили памятки и напомнили, что в Свердловской области предусмотрен штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей за выход на лед в зоне действия предупреждающих знаков и аншлагов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В МЧС сообщают, что чаще всего на первый лед спешат выйти рыбаки, а также прохожие, которые пытаются сократить путь. Передвигаться по льду можно, если толщина достигнет минимум 10 сантиметров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

"Чтобы предотвратить беду, сотрудники МЧС России проводят профилактические рейды, предупреждая граждан об опасности. <...> Специалисты Главного управления МЧС России напоминают, что выход на неокрепший лед может быть опасен для жизни, и просят граждан быть внимательными и осторожными в этот период", — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Напомним, ранее в Ревде под лед провалились два подростка, им на помощь пришли прохожие и спасатели.