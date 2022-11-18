Депутаты Екатеринбурга окажут помощь Центру медицины катастроф

Фото: Екатеринбургская городская Дума

Комиссия по соцзащите и здравоохранению Екатеринбургской Думы провела выездное заседание на площадке территориального Центра медицины катастроф. Депутаты осмотрели диспетчерский и учебный центры, а также познакомились с работой оперативно-диспетчерской службы. Был выявлен ряд проблем, требующих решения.

Депутаты заслушали доклад главврача медучреждения Виктора Попова. Один из наиболее простых вопросов, по мнению председателя комиссии Константина Киселёва, - установка светофора на выезде из Центра, чтобы избежать задержек.

«Проблема среднего уровня – развертывание еще одной мобильной системы на базе специального автобуса. Цена вопроса – 30-40 миллионов. Для областного бюджета – мизерная сумма. И глобальная проблема – достройка второго корпуса центра. Строительство началось несколько лет назад по утвержденному проекту, но было остановлено, финансирование прекратилось. Нужно срочно возобновлять. Стратегический вопрос – развертывание трассовых пунктов в северном направлении. На Серов», – отметил Киселев.

Фото: Екатеринбургская городская Дума

В выездном заседании также приняли участие депутаты Любовь Боркова, СергейБоярский, ВикторияИвачева, АндрейПирожков и замминистра здравоохранения региона ДенисДемидов, начальник департамента соцполитики администрации ЕленаЛевина.

Территориальный Центр медицины катастроф имеет филиалы в Краснотурьинске, Ирбите, Нижнем Тагиле и 12 трассовых пунктов на трех федеральных магистралях. Время прибытия на место аварии - 10 минут. На базе медучреждения работают реанимационно-консультативные центры (РКЦ): акушерский, нейрохирургический, ожоговый, анестезиологический, а также детские - хирургический и РКЦ. Кроме того, есть мобильный медицинский отряд спецназначения, готовый к работе на границе ЧС.

В 2021 году специалисты Центра эвакуировали больше 10 тысяч пациентов, в том числе 784 вертолетом, проконсультировали больше 4 тысяч человек, дали около полутора тысяч телемедицинских консультаций. В настоящее время в центре работает 460 человек: 116 врачей, 161 представитель среднего медперсонала, 103 водителя. Статус спасателя имеют 93 человека. Каждый день в Екатеринбурге на смену выходит 5-6 реанимобилей, дежурят три вертолета.

По словам Константина Киселева, Центр медицины катастроф - уникальная организация не только в масштабах Екатеринбурга, Свердловской области, но и всей страны:

- Главное, что характерно для Центра, - проактивная позиция. К ним ещё не обратились, а они уже знают. Они получают информацию со всех медицинских учреждений области. Кто-то попал в реанимацию в Ачите или Тугулыме, информация уже в Центре. Оценивается. Смогут помочь на месте? Или срочный вылет? Или звонок коллегам из Тюмени, которым ближе до Тугулыма или Тавды. Сложные роды, инфаркты, аварии. Постоянный мониторинг. Фактически Центр держит на контроле любой сложный случай в области, - отметил Константин Киселев.