Мошенники похитили у пенсионерки 3 млн рублей под предлогом лечения ее сына от алкоголизма

В отношении "экстрасенсов", которые требовали у пенсионерки деньги, может быть возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фото: Александр Зайцев

К екатеринбургским полицейским обратилась 70-летняя женщина, которая стала жертвой лжецелителей. За 10 месяцев аферисты похитили у пенсионерки более 3 млн рублей.

Как рассказала женщина сотрудникам полиции, в феврале 2022 года она увидела по телевизору программу об экстрасенсах, где был указан номер телефона для консультации. В надежде излечить своего сына от алкоголизма с помощью нетрадиционной медицины пенсионерка позвонила по этому номеру. Ей ответила девушка, представившаяся Ксенией, задала несколько уточняющих вопросов и перевела звонок на мужчину, который назвал себя Марком Владимировичем.

Он сказал, что для избавления от зависимости необходимы специальные свечи и дополнительная атрибутика общей стоимостью 20 тыс. рублей. В течение нескольких часов после звонка женщина перевела "экстрасенсу" необходимую сумму. Марк Владимирович перезвонил пенсионерке на следующий день и сказал, что ситуация намного серьезнее: ему нужно "отмаливать" сына клиентки, так как он может умереть. Для этого мошенник попросил еще 400 тыс. рублей.

После этого звонки от аферистов стали регулярными.

"Поводы находились самые различные: от страхования счетов до уплаты неких налогов. Доверчивая женщина сначала отдала злоумышленникам, которых она даже ни разу не видела, все свои сбережения, затем взяла несколько крупных кредитов в банках. Ей также пришлось продать две комнаты в двух принадлежащих ей квартирах. Когда закончились и эти деньги, несчастная жертва начала обращаться в микрофинансовые организации", — сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Женщина начала понимать, что ее обманывают, только в ноябре, и обратилась в полицию. Сотрудники УМВД разбираются в подробностях истории. В отношении "экстрасенсов", которые требовали у пенсионерки деньги, может быть возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).