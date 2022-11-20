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20 ноября 2022, 13:22

Швея из Екатеринбурга стала призером федерального конкурса "Лучший по профессии"

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За третье место в конкурсе Анна Бон получила медаль, диплом и денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Калуге прошел федеральный конкурс профмастерства "Лучший по профессии", в котором приняли участие 20 швей из 14 регионов России. Третье место заняла екатеринбурженка Анна Бон.

Ранее швея из уральской столицы завоевала серебро в свердловском конкурсе "Славим человека труда!". Анна Бон работает на предприятии "Одежда-классик".

"К федеральному конкурсу я шла несколько лет, участвовала в областных соревнованиях. Я очень люблю свою профессию. И счастлива, что смогла достойно представить свой коллектив. На федеральном этапе мы шили женское платье из легкой эластичной ткани приталенного силуэта. Было сложно, но я верила, что все получится", — рассказала екатеринбурженка.

За третье место в конкурсе Анна Бон получила медаль, диплом и денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей.

С призовым местом девушку поздравил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. По его мнению, победа свердловчанки в федеральном конкурсе — это признание высокой квалификации уральских мастериц. 

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что благодаря проекту "Славим человека труда!" в регионе возрождаются институты наставничества на предприятиях, а также поддерживаются трудовые династии.

Областная газета Свердловской области

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