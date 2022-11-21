Самозанятые смогут претендовать на выплаты по больничным

Если самозанятый, уплачивая взносы, не будет оформлять больничный в течение определенного времени, он сможет получить "скидку". Ее размеры не уточняются. Фото: Павел Ворожцов

С 2023 года самозанятые граждане смогут принять участие в государственной системе добровольного соцстрахования по временной нетрудоспособности.

Они получат возможность претендовать на пособие по болезни — своей или члена семьи — при уплате взноса в 3,84 % от суммы застрахованного заработка. Размер выплаты будет зависеть от срока регистрации в качестве самозанятого и периода наемной работы.

Поправки к федеральному закону "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", благодаря которым у самозанятых появится возможность добровольно платить взносы для получения выплат по больничному, подготовил Минтруд. Об этом пишет Коммерсантъ.

Как говорится в законопроекте, заработок, подлежащий страхованию, может составить 2 или 3 МРОТ — 32,4 тыс. руб. или 48,7 тыс. руб. в месяц соответственно. В первом случае размер ежемесячного взноса составит 1,2 тыс. рублей, во втором — 1,8 тыс. рублей.

Отмечается, что в первый год при выплате взносов от 6 до 12 месяцев и трудовом стаже более 8 лет по больничному будет выплачиваться 100 % застрахованной суммы заработка. При стаже от 5 до 8 лет — 80 %, при стаже до 5 лет — 60 %. После уплаты взносов в течение полного года суммы вырастут до 100 %. Кроме того, застрахованные смогут не уплачивать страховые взносы в периоды временной нетрудоспособности, а также пропускать один месячный платеж каждые 6 месяцев непрерывных платежей.