Екатеринбуржцев призвали сообщать об опасных горках

Родителей призывают контролировать досуг детей. Фото: Галина Соловьева

Сегодня в столице Урала стартует профилактическое мероприятие "Горка" — сотрудники полиции усилят надзор за детьми. Проверки продлятся до весны.

На протяжении всей зимы сотрудники ГИБДД обеспечат безопасность детей вблизи действующих ледовых городков, а также займутся ликвидацией наледей и горок, выходящих на проезжую часть. Помочь им в этом могут все желающие, заявили в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Горожан просят сообщать об опасных местах по телефону 02 (102). Также можно обратиться в управляющие компании, чтобы специалисты убрали спуски.