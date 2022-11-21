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21 ноября 2022, 10:55

Екатеринбуржцев призвали сообщать об опасных горках

Мама с ребенком идут кататься с горки

Родителей призывают контролировать досуг детей. Фото: Галина Соловьева

Сегодня в столице Урала стартует профилактическое мероприятие "Горка" — сотрудники полиции усилят надзор за детьми. Проверки продлятся до весны.

На протяжении всей зимы сотрудники ГИБДД обеспечат безопасность детей вблизи действующих ледовых городков, а также займутся ликвидацией наледей и горок, выходящих на проезжую часть. Помочь им в этом могут все желающие, заявили в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Горожан просят сообщать об опасных местах по телефону 02 (102). Также можно обратиться в управляющие компании, чтобы специалисты убрали спуски.

Областная газета Свердловской области

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