В Екатеринбурге с начала года отловили 670 бездомных собак

Отловленных собак в Екатеринбурге помещают в муниципальный приют. Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

С начала 2022 года сотрудники "Спецавтобазы" отловили в Екатеринбурге 670 бездомных собак. Большая часть животных оказалась на улице по вине людей, пояснили "Областной газете" в пресс-службе предприятия.

"Это животные, которых не искали хозяева. Собаки, которые, можно сказать, были выброшены на улицу", — уточнили в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза".

Все отловленные собаки поступают в муниципальный приют, где их лечат, стерилизуют и вакцинируют. Поиском новых хозяев для животных, а также их социализацией занимаются сотрудники благотворительного фонда "ЗООзащита". В этом году найти новый дом удалось для более 120 четвероногих питомцев.

Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

Например, хаски Хосе, проживший в приюте два года, обрел своего хозяина, который работает удаленно и готов гулять с ним в любое время. В новый дом уехал приютский долгожитель ротвейлер Егор. Сейчас на базе живут 85 собак, которые готовы переехать в семьи. Сотрудники уточняют, что подопечных отдают новым владельцам только после знакомства с ними.

Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

Всего за 10 лет существования приюта новых хозяев обрели более 4 тысяч собак.

"Взять собаку из приюта — благородное дело, но, чтобы она стала хорошим другом, с ней нужно заниматься, уделять ей много времени. На это способны не все, поэтому мы всегда стараемся узнать о будущих владельцах как можно больше. Случаи, когда собаки из приюта снова оказывались на улице и возвращались к нам, к сожалению, есть", — рассказала начальник приюта для животных ЕМУП "Спецавтобаза" Ольга Гласова.

Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

В 2021 году предприятием были отловлены 756 собак. Бригады по отлову животных работают каждый день, включая выходные. Ежедневно сотрудники объезжают около 30–35 адресов, где могут находиться бесхозные собаки.

Ранее "Областная газета" рассказывала о работе Центра реабилитации животных УрГАУ, где за 10 лет работы спасли больше трех тысяч питомцев.