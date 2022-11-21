31 декабря может стать выходным навсегда

Сейчас 31 декабря является рабочим днем, если не выпадает на субботу или воскресенье. Фото: Павел Ворожцов

Госдума рассмотрит в следующем месяце законопроект, который позволит включить 31 декабря в праздничные дни новогодних каникул вместо 8 января.

Данную инициативу рекомендовал поддержать комитет Госдумы по труду. Рассмотрение в первом чтении законопроекта фракции ЛДПР "О внесении изменения в ст. 112 РФ" запланировано на декабрь, пишут "Известия".

В пояснительной записке уточняется, что, по данным многолетней практики, если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме. Чтобы подготовиться к Новому году, сотрудники организаций предпочитают взять отгул или оформить отпуск без содержания.

"Я идею о выходном дне 31 декабря поддерживаю. Считаю, что подготовка к празднику оказывает самое существенное влияние на то, как он пройдет. На практике в этот день люди в большей степени уже не работают так, как им положено по нормативам", — подчеркнул первый зампред фракции "Справедливая Россия — За правду" Олег Нилов. По его мнению, выходной 31 декабря гораздо важнее, чем какой-либо день января.

Добавим, документ о выходном в последний день года внесли в нижнюю палату еще в 2020 году. Тогда же президент РФ Владимир Путин предложил принять все необходимые решения, чтобы "организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня".