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Общество
21 ноября 2022, 13:32

В Екатеринбурге обнаружили незаконную майнинговую ферму

хакер

Энергетики пресекли деятельность уже 6 майнинговых ферм в этом году. Фото: Алексей Кунилов

Потери электроэнергии заметили специалисты компании "Россети Урал" — "Екатеринбург". В ходе проверки они обнаружили в гараже рядом с частным домом оборудование для майнинга криптовалюты.

По данным энергетиков, "объем неучтенного потребления в денежном выражении составил 190 тысяч рублей". Если владелец майнингового оборудования не погасит долг, взыскание средств будет производиться через суд.

Отмечается, что с начала года в городе пресечена деятельность 6 майнинговых ферм, функционирующих с нарушениями учета электроэнергии. Сообщить о случаях хищения коммунального блага можно по номеру телефона (343) 359‑00‑00 или по электронной почте: stop@eesk.ru.

Специалисты обращают особое внимание потребителей, что необходимо подавать заявку на увеличение максимальной мощности в случае, если имеющихся киловатт не хватает для хозяйственных нужд.

Областная газета Свердловской области

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