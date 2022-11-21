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Общество
21 ноября 2022, 14:01

В России маткапитал предложили использовать в качестве банковского вклада

  Валерия Белякова
Ребенок

Предложенная мера должна стать одной из стимулирующих рождаемость. Фото: Полина Зиновьева

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила использовать материнский капитал в качестве банковского вклада, чтобы семьи могли получать процент от суммы. Инициативу детский омбудсмен направит председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

"Прошу Вас, уважаемая Нина Александровна, поддержать инициативу о разрешении использования средств материнского (семейного) капитала для получения процентов по вкладу. Данное решение стало бы одним из возможных вариантов высокого индексирования суммы материнского (семейного) капитала и способствовало улучшению демографической ситуации в Российской Федерации в целом", — приводит фрагмент текста обращения RT. 

По мнению детского омбудсмена Татарстана, семьи смогут приумножить средства маткапитала и в дальнейшем использовать их с наибольшей пользой. Волынец подчеркнула, что сегодня демографическая политика диктует принимать дополнительные меры, которые помогают стимулировать рождаемость. Среди таких значимых мер — расширение возможностей использования маткапитала. 

Напомним, программа материнского капитала продлена в России до 2026 года. 

Областная газета Свердловской области

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