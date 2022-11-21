На Среднем Урале в отдаленных территориях отремонтировали шесть мостов

Еще на трех мостах продолжается ремонт. Фото: Полина Зиновьева

В отдаленных территориях Свердловской области ввели в эксплуатацию 6 мостов, отремонтированных по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (БКАД). Всего в 2022 году в рамках национального проекта было решено привести в порядок 9 искусственных сооружений общей протяженностью 246,1 погонных метра.

Дорожники обновили мост через реки:

Сусатку, Косаревку, Чукреевку в Туринском городском округе;

Серебряную под Нижним Тагилом;

Пасынок в Сосьвинском городском округе;

Нейву в Алапаевске.

Капитально ремонтируют сооружения через реку Чернушку в Ирбитском районе, через Нейву на дороге Алапаевск — Нижняя Салда, через Туру на подъезде к селу Городище, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Также мосты на Среднем Урале обновили по губернаторской программе. В 2022 году ремонт провели на переправах, связывающих отдаленные населенные пункты с "большой землей". Было восстановлено 640 погонных метров.

Глава региона неоднократно подчеркивал, что жители удаленных сел и деревень должны иметь доступ к региональным трассам. В этом году свердловским муниципалитетам на возведение и ремонт дорог выделили 11,7 млрд рублей — средства субсидий и иных межбюджетных трансфертов. Часть денег была отведена на реконструкцию мостов в сельских территориях и малых городах.

В частности, по поручению губернатора Евгения Куйвашева было выделено 327 млн рублей на восстановление автомобильного моста через реку Тагил в Махнево. Прежнее сооружение было возведено в 1971 году, и к 2019-му от чрезмерных нагрузок переправа почти полностью пришла в негодность. По новому мосту жители могут добраться до больниц, детского сада, школы и административного центра.

Благодаря поддержке главы региона недавно в селе Яр заменили старую переправу через реку Пышму. Мост сокращает дорогу в соседний поселок Юшала и выезд на Тюменский тракт. Особенно это актуально для машин экстренных служб. В 2022 году в Тугулымском районе открыли еще два моста в поселке Заводоуспенском и в деревне Лучинкина. Еще три сооружения намерены отремонтировать в 2023 году.

Напомним, ранее к губернатору Свердловской области обратились жители нескольких населенных пунктов с просьбой помочь привести в порядок дороги и мосты.