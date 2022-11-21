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21 ноября 2022, 16:54

Российских разработчиков ПО военного назначения могут освободить от НДС

IT-шники

По мнению главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, документ привнесет улучшения в законодательство. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России предложило освободить от уплаты НДС разработчиков софта, включенного в реестр программного обеспечения (ПО) военного, специального и двойного назначения. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении.

Сейчас от уплаты НДС освобождена передача прав на ПО, которое включено в Единый реестр российских программ для электронно‑вычислительных машин (ЭВМ). При этом в отношении разработчиков программ военного назначения данная мера не действует, потому что подобный софт может относиться к гостайне, соответственно, вносить такое ПО в базы данных запрещено.

Кроме того, в законопроекте сказано, что от налогов также будет освобождена передача прав на использование программ военного назначения, включая все обновления к ним.

По мнению главы комитета Андрея Макарова, документ привнесет улучшения в законодательство.

"По данному законопроекту править нечего. У нас единая позиция всех фракций. Рекомендуем к принятию в первом, а ко второму чтению нужна поправка по дате вступления в силу", — передает слова Андрея Макарова "Парламентская газета".

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Областная газета Свердловской области

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