ЦБ РФ предупредил о новой мошеннической схеме

При подозрительном звонке положите трубку и перезвоните в свой банк. Фото: Павел Ворожцов

Теперь злоумышленники под видом полицейских сообщают россиянам об утечке персональных данных из банков. Об этом говорится в telegram-канале Центробанка.

Жертвам звонят и предлагают якобы свериться с базой утечек. Далее у доверчивых граждан узнают данные карты, в том числе трехзначный код на ее обороте. Для убедительности мошенники высылают собеседнику фото поддельного документа о проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Как отмечают в ЦБ РФ, работники банков и сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают данные банковской карты (ее номер, трехзначный код с оборотной стороны), смс‑код. Эти сведения нужны исключительно мошенникам. При подозрительном звонке рекомендуется прервать разговор.

Ранее "Областная газета" писала, что в период с января по октябрь 2022 года на Среднем Урале было возбуждено 3 806 уголовных дел по факту мошенничества. Аферисты, которые представлялись сотрудниками ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры и работниками банков, похитили у доверчивых свердловчан 137 млн рублей. Подробнее об этом читайте здесь.