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Общество
21 ноября 2022, 19:12

В свердловской деревне объявлен карантин из-за лейкоза у коров

Коровы

Карантин продлится до мая 2023 года. Фото: Алексей Кунилов

В деревне Мартыново Пышминского ГО объявлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Ограничения будут действовать до мая 2023 года.

Согласно сообщению на сайте администрации муниципалитета, посторонним лицам запрещено посещать хозяйство, нельзя также вывозить с его территории животных. Доить и пасти зараженных коров нельзя, как и содержать их вместе со здоровым скотом. Также запрещается проводить сельхозярмарки с представлением продуктов из хозяйств, где действует карантин.

Лейкоз у крупного рогатого скота  — это вялотекущее онкологическое заболевание, которое поражает кроветворную систему и характеризуется появлением новообразований. Молоко таких коров содержит канцерогенные вещества, которые могут запустить у человека опухолевый процесс.

Областная газета Свердловской области

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