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21 ноября 2022, 18:42

Президент РФ подписал закон о введении акциза на сладкие напитки

газировка

Акцизом не будут облагаться напитки брожения, квас (с содержанием этилового спирта от 0,5 % до 1,2 % включительно), соки и морсы. Фото: Георгиева Нина

Сахаросодержащие напитки станут подакцизным товаром с 1 июля 2023 года. Соответствующий документ размещен на официальном интернет‑портале правовой информации.

Как говорится в законе, ставка акциза составит 7 рублей за 1 литр. Им буду облагать напитки в потребительской упаковке, имеющие содержание сахара свыше 5 г на 100 мл (кроме изготовленных и упакованных для сферы общепита).

При этом мера не затронет соки, нектары, сокосодержащие напитки, морсы. Кроме того, под акциз не попадают алкоголь крепостью более 0,5 %, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы.

По расчетам кабмина, благодаря акцизам на сладкие напитки дополнительные доходы федерального бюджета составят около 35 млрд рублей в год. Вырученные средства планируется направить на реализацию проекта по борьбе с сахарным диабетом.

Областная газета Свердловской области

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