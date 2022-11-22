Константин Казаков: «Обычный травмат опаснее, чем простое ружье»

Константин Казаков: «Даже сотрудник полиции не может просто так взять и в случае опасности начать стрельбу». Фото: Павел Ворожцов

Свердловская Росгвардия завершает внеплановую комплексную проверку оружия в регионе. О ее проведении, результатах и законодательных новациях в этой сфере корреспонденту ОГ Анне ГАРСЕЛЬ рассказал начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Константин КАЗАКОВ.

– Константин Викторович, нынешний год в жизни страны – очень непростой и насыщенный событиями. Как изменилась работа вашего ведомства? Стали ли люди чаще обращаться, приобретать больше оружия?

– Изменилась ситуация. Да, за нынешний год к нам за лицензией обратилось на 10% больше людей, чем, например, в прошлый. Но это не значит, что все эти люди оружие получили.

Закон об оружии ужесточился с июля этого года, возникло много поправок. И, соответственно, многие граждане сейчас не могут претендовать на получение оружия. Например, люди, имеющие судимость, даже пусть она и погашена. Если разрешение было до получения судимости, то его действие не прекратилось, но вновь приобрести какую-либо единицу оружия они не могут. Могут пользоваться только тем, что есть. Могут продлевать лицензию, пересдавать экзамены, но только для того оружия, которое приобретено ранее. Могут продавать, но не покупать.

Изменился и возраст, с которого человек может претендовать на владение оружием, раньше он начинался с 18 лет для гладкоствольного оружия и 21 года – для травматического. Сейчас приравняли все к возрасту 21 год. Исключение сделано для профессиональных спортсменов, тех, кто занимается стендовой стрельбой, биатлонистов. Эти люди могут иметь нарезное оружие и гладкоствольное для занятий спортом.

– А для тех, кто уже имеет оружие, что-то поменялось?

– По указу президента мы проводим и уже на 99% выполнили внеплановую комплексную проверку всех владельцев оружия, неважно, проверялся владелец в прошлом году или нет (закон предусматривает проверку не реже чем раз в пять лет). В случае, если человек не найден по какой-то причине, мы совместно с МВД пользуемся алгоритмом и выставляем его оружие на розыскной учет. В этом случае человек получает уведомление через портал Госуслуг, и вот тогда большая часть владельцев предпринимает меры, чтобы обеспечить доступ для проверки сохранности оружия.

– Как вы считаете, в какую сторону уместнее смотреть. Как в США – зашел без спроса на чужую территорию – получил пулю в лоб? Или наоборот – свести количество стволов у гражданского населения к минимуму?

– Я считаю, что количество оружия на руках не столь важно, как качество информационного обеспечения владельцев. Также крайне важно понимание того, кто владеет одним, двумя или пятью стволами, люди должны нести ответственность за свои действия и осознавать возможные последствия. Сейчас существует мера, согласно которой те, кто задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, должны быть лишены прав на оружие. Потому что если ты уже совершил поступок, несущий потенциальную опасность для общества, то мало ли что ты можешь сделать, имея в руках пистолет или ружье.

Закон с каждым годом все жестче и жестче, и он призван сократить любые ЧП. Человек, который ведет себя асоциально, не должен иметь возможности нанести серьезный ущерб кому бы то ни было. В Москве был довольно резонансный случай: у человека аннулировали разрешение за то, что он 2 раза был пойман без маски в общественном месте, когда действовал масочный режим во время эпидемии ковид-19. Были составлены протоколы, гражданин был признан виновным в совершении действий, угрожающих общественной безопасности, после этого аннулировали его разрешение. И я считаю – это правильно.

Константин Казаков: «Без заявления гражданина никто оружие уничтожить не может, только по решению суда». Фото: Павел Ворожцов

– С чем связаны жесткие требования при пересдаче на короткоствольное, в том числе травматическое, стреляющее резиновыми пулями оружие, и безэкзаменационное продление лицензии на длинноствольное без градации на гладкоствольное и нарезное. Ведь из ружья убить проще? (владельцы короткоствольного оружия в обязательном порядке пересдают теоретический и практический экзамены раз в пять лет и предоставляют справки о прохождении медосмотра (форма 002), владельцы длинноствольного – только справки – Прим. ред.).

– Согласен, ружье, которое убивает матерого кабана, и человека убьет без проблем. Но что за этим последует?

Учитывая опыт отработанного в подразделении времени с 2015 года, глубоко убежден, что все-таки оружие самообороны гораздо опаснее, чем охотничье. Любой травмат опаснее, чем ружье.

Статистика – вещь упрямая, и она показывает, что большинство происшествий с применением и использованием оружия происходит в общественных местах. Это именно короткоствольное оружие, которое люди, пользуясь предоставленной законом возможностью, носят с собой. Экзамен – необходимая, я считаю, мера, чтобы люди знали и умели обращаться с оружием в присутствии других людей, в городской среде. Охотничье – предполагает использование в лесу, где минимизировано его применение в отношении других лиц. Хотя такие факты тоже имеют место.

Оружие создает проблемы. Много случаев превышения необходимой самообороны, потому что человек считает, что, если его обозвал кто-то из окна соседнего автомобиля, он имеет полное право разрядить в него обойму. Законодательство очень четко регламентирует использование этого оружия. Даже сотрудник полиции не может просто так взять и в случае опасности начать стрельбу. Он должен обязательно предупредить. Убедиться, что перед ним не беременная женщина и не малолетний ребенок. За несколько секунд провести оценку обстановки и провести ряд необходимых мероприятий, требующих большого опыта и интуиции. Когда с такой ситуацией сталкивается обыватель, гражданин, который получил пистолет, то считает, что все он может. Невзирая на лица, что называется, если что-то где-то ему не понравилось, достать ствол и начать им махать, и хорошо, если только махать.

Пересдача экзамена – это мера, позволяющая напомнить владельцам правила безопасности, лишний раз их проговорить и запомнить. Она крайне важна. Владелец оружия всегда должен понимать, что применить его можно лишь в случае крайней необходимости (угрозе жизни и здоровью).

– Когда я сама недавно пересдавала экзамен, потребовались, разумеется, медсправки. В том числе от психиатра-нарколога. В городе получение такой справки – сложный процесс, включающий психологический тест на 200 вопросов, и на получение этой справки требуется 2 дня, в области – 15 минут, без теста. С чем связаны различия тестов психолога и психиатра в разных медучреждениях?

– Это зависит от медучреждения, от специалиста, у каждого может быть своя программа. Мы требуем в окончательном итоге только справку 002. В ней в том числе стоит отметка психиатра о том, что человек психически здоров. Единого стандарта нет. Мы ведь конечная организация, оказывающая услугу, которую можно получить и дистанционно, даже не появляясь и не разговаривая с инспектором. Сейчас есть Госуслуги, где можно подать заявление. Пройти все необходимые мероприятия, обучение и проверки, сдать необходимые анализы. Прикрепить к заявлению, а потом получить готовую услугу. Визуально иногда человека мы даже не видим.

Я слышал, что как раз психологи и психиатры нередко отказывают в возможности получения необходимого заключения. Так что считать формальностью получение справок не стоит.

Считаю, что пусть все-таки такие меры будут, человек задумается: а надо ли это все? Если бы это было бесплатно и три минуты, то все бы обвешались оружием, и ножами, кстати, тоже. Когда тебе нужно пройти, так скажем, целый квест, ты десять раз прокрутишь в голове, есть ли смысл для баловства заморачиваться. Но когда человек решил: да, хочу стать владельцем оружия, его уже никто не остановит. И хоть 2–3 дня он в каждой очереди просидит, потратит кучу времени, но лицензию получит.

– Часто люди получают в первый раз лицензию, покупают себе что-то и при наступлении времени пересдачи или перелицензирования сдают обратно?

– Бывает. Много таких людей, которых мы за несколько месяцев до окончания срока действия разрешения обзваниваем и предупреждаем. А нам в ответ говорят: «Я купил, поставил в сейф и пять лет туда не заглядывал, не хочу снова этим заниматься». Ведь кому-то оружие дарят, кто-то получает в наследство, оформляют, потом понимают, что оно им не надо. «У меня дети, я выпью, у меня рука тянется кого-нибудь попугать. Я не готов. Все». Бывают такие люди. Периодически появляются.

– Чем, на ваш взгляд, стоит обороняться? Отстреливаться или лопатой отбиваться? Чтобы потом не было громких дел о превышении. Мир неспокойный, ситуации, когда приходится на самом деле защищаться, бывают. Один инспектор советовал мне лопату, мол меньше проблем в случае чего возникнет. Вы как считаете?

– Оружие… Им обороняться надо уметь. Может быть, ты идешь, и тебя греет мысль, что оно есть. Но не каждый человек может не растеряться в экстремальной ситуации и своевременно применить, согласно закону. Я считаю, что не нужно испытывать свои навыки обороны. Тем более стрелять. Если есть возможность убежать – надо убежать! Если возможности нет, конечно, надо всеми возможными подручными средствами стараться себя защитить. Если моя жена, сестра, мама куда-то идет, и у нее есть в кармане хотя бы газовый баллончик, то я уверен, они смогут сориентироваться и своевременно им воспользоваться. А имея при себе пистолет, хоть два, вряд ли, особенно если он где-то там, в дамской сумочке.

– А много у нас тех, кто не стреляет, но коллекционирует оружие?

– Коллекционеров у нас все больше и больше. Категория владельцев наградного оружия, коллекционеров, их много. Это просто, не сложнее оформить, чем обычную лицензию. Коллекция дает право хранить неограниченное количество единиц. Это могут быть и дорогостоящие многомиллионные экземпляры, и тематические коллекции (например, оружие СССР). Ценят состояние и редкость сохранившихся экземпляров. За 7 лет работы в ОЛРР я до сих пор нередко встречаю образцы, не встреченные мной ранее.

– Имеет ли место контроль за использованием коллекции? В среднем получается у коллекционера есть 5 лет. Получив право хранить оружие, он ведь за эти пять лет может стрелять гипотетически сколько угодно, если не поступает жалоб…

– Если он не нанес никому вреда, то да, это может остаться на совести человека. Но стреляя, сложно не попасться. В лесах работают егеря постоянно, на стрелковых объектах и в тирах требуется разрешение (РОХа). Если коллекционеру хочется пострелять, можно же делать это не нарушая закона, оформив несколько конкретных единиц коллекции, получить на них разрешение на использование. У нас законом предусмотрено обладание десятью единицами оружия. Раньше можно было иметь 5 нарезных и пять гладких стволов, сейчас неважно.

– Огнестрельное короткоствольное боевое оружие можно законно получить?

– Нет, никаким образом. Право на использование имеет только спецконтингент: сотрудники силовых структур, наградники (за заслуги перед отечеством), охранники шестого разряда – самая ответственная категория. Обычному гражданину такое оружие без надобности.

– А вы сами стреляете? Увлекаетесь? Любите?

Когда я пришел в это подразделение в 2015 году, я был абсолютно далек от этого. Но со временем, под влиянием работы и друзей, стал интересоваться. Понятно, что когда ты в этой теме постоянно находишься, и на работе, и когда с тобой делятся впечатлениями, эмоциями увлеченные этим вопросом люди, остаться равнодушным практически невозможно. В какой-то момент любопытство перевесило, и я поддался на уговоры старшего товарища, который настоятельно меня звал на охоту. Люблю с ним ездить. Здорово, весело, мы хорошо проводим время, и это отличная эмоциональная разгрузка. Позволяет отвлечься от суеты и рабочих будней. Не столько даже пострелять, сколько пропитаться охотничьим азартом, по лесу погулять. Присутствует некое первобытное чувство, когда ты один на один в лесу видишь зверя. Нужно не растеряться. Это каждый должен сам прочувствовать. Многие говорят, что это не их, им жалко. Это сразу становится понятно, не нужно месяцами ездить и себя заставлять. Да-да, нет-нет.

Мое первое личное охотничье оружие – гладкоствольное ружье, доставшееся от отца. Которое тот хотел утилизировать. Мне стало жалко, предложил оружие оставить в семье, все же оно 54-го года, лежит, есть-пить не просит. Будем его из поколения в поколение передавать. Дорого как память. Сначала ездил с ним, потом подошло время сменить на нарезное оружие.

Удается достаточно редко куда-то выбраться и попрактиковаться. Этого события ждешь, и это не обыденность.

– Как относятся к вашему увлечению близкие? Жена? Мама?

– Мама категорически против, я, говорит, тебя таким не воспитывала (улыбается). Ты же так любил всегда животных. А жена… жена всегда боится, когда я приезжаю с охоты, потому что это мясо, которое нужно разделывать, мыть, морозить. Я добыл, моя задача выполнена, задача жены – приготовить. Жена говорит, ездите лучше на рыбалку. С большими уловами особо не задается, больше время проводим. А с охоты, как правило, что-то привожу. Не могу сказать, что у меня большой опыт, я был раз 5–6 всего, но добычу привозил. Добывали косулю, кабанов. Лосей – нет, лосей жалко, потому что взгляд у них такой… разумный. Я еще не дорос, видимо, до охоты на таких крупных зверей. Сентиментальность какая-то играет.

– А если не хочешь животных убивать, где еще пострелять можно?

– Сейчас очень развита практическая стрельба, где люди оттачивают навыки под присмотром инструкторов. Поднимающиеся мишени, стрельба на звук, на свет. Действительно, сейчас очень много людей отходят от охоты, а оружие используют только для повышения своих навыков. Чаще всего с инструктором. Достаточно интересно. Тут и что-то новое, и без вреда для окружающего мира. Дело в том, что сейчас такая техника, которая зверю шансов вообще не оставляет. И прицелы километровые, и тепловизоры, и квадрокоптеры. Это уже не та охота, которая была раньше, где требовались навыки следопыта. Люди, которые достигли определенного уровня в охоте, им уже неинтересно, и они себя пробуют в каких-то других направлениях. Я наблюдал этот процесс, хорошо видно, что захватывает, особенно если у человека получается. Стреляют, например, по свету, по вспышкам. Приходится учиться ориентироваться по-новому.

Может быть данная тенденция связана со спецоперацией, люди решили повысить свои навыки или же приобрести за неимением таковых ранее.

– Хотели бы вы что-нибудь еще сказать нашим читателям?

– Давайте еще отдельно проговорим про владельцев оружия, которые просрочили лицензию и нарушили сроки сдачи экзаменов. Пользуясь случаем, хочу обратиться к ним.

Проверьте лишний раз срок действия своих разрешений. Если сроки подходят или уже прошли/истекли, обратитесь в отделение Росгвардии в лицензионно-разрешительный отдел, чтобы продлить срок действия. Не нарушайте закон. За это предусмотрена административная ответственность и штраф. Но если человек добровольно сдает оружие на временное хранение (а не мы пришли с участковым к нему в двери стучать и изымать), то от административной ответственности человек освобождается.

– Временное хранение максимально год?

– По большому счету без заявления гражданина никто оружие уничтожить не может, только по решению суда. Но если более года оружие хранится как невостребованное, мы сами инициируем исковые заявления в суд, чтобы оружие признать бесхозным и его утилизировать. Предварительно, конечно, созваниваемся с владельцем, настаиваем, чтобы он принял какое-то решение по данному вопросу. Иногда люди не хотят этим заниматься ни в каком виде, тогда уже приходится отделу самостоятельно.

– Если у человека истекла лицензия, он оружие сдал, как он может его продать? Разместить объявление на Авито?

– На Авито, конечно же, нет, как и на прочих, не предназначенных для официальной продажи оружия площадках. Есть специализированные сайты по реализации оружия. Человек прикладывает фотографии, если есть. Указывает характеристики, состояние, цену. С ним уже связываются покупатели. Оформляются договора купли-продажи у нас, приходят лично старый и новый владелец, пишут заявление, оформляют договор – занимает это не более получаса. При наличии всех документов (у старого владельца справки из полиции о том, что оружие сдано. У нового – действующая РОХа). Новый владелец получит на купленное оружие разрешение. И только потом сможет оформить выдачу приобретения со склада. Несомненно, это некий кот в мешке, увидеть оружие и его состояние до получения всех документов нельзя. Как правило, люди договариваются мирно, спорных громких ситуаций на моей памяти нет. Справка Отдел лицензионно-разрешительной работы – ОЛРР Это отделение Росгвардии, занимающееся контролем за соблюдением законов Российской Федерации в области оборота оружия гражданскими лицами. Сюда входят и физические лица, приобретающие оружие для самообороны, и спортсмены, чьи дисциплины связаны со стрельбой (биатлонисты, например), и охотники, и частные детективы, и охранники всех категорий, и коллекционеры. Как получить лицензию на оружие самообороны и охотничье оружие? Сначала получают медицинские справки от ряда специалистов, подтверждающие, что гражданин вменяем, отдает себе отчет в своих действиях и может применять оружие разумно – необходимо пройти осмотр психиатра-нарколога, психолога и окулиста, а также сдать анализ на отсутствие в организме психотропов и наркотических веществ. Затем гражданин проходит теоретическое и практическое обучение безопасному обращению с оружием, учит законы, касающиеся хранения, перемещения и использования оружия. Итогом этого обучения является экзамен. Далее с полученными ранее справками и документами обращается в отдел лицензионно-разрешительной работы от Росгвардии, который и выдает разрешение купить оружие. Отдельно еще будет покупка сейфа, осмотр наличия сейфа и условий содержания оружия участковым. Покупка собственно оружия, постановка конкретной единицы оружия на учет. 2022 год в оружейных цифрах На сегодняшний день на учете в территориальных подразделениях лицензионно-разрешительной работы Свердловской области состоит более 80000 владельцев и 148000 единиц гражданского оружия (из них в Екатеринбурге и Сысертском районе – более 26000 владельцев и 51000 единиц оружия, что составляет 33% от общего количества по области). При этом, нарезного оружия – более 11000 единиц, гладкоствольного – более 30000, самообороны – более 9500. За текущий период 2022 года в адрес ОЛРР поступило 19608 заявлений о предоставлении государственной услуги по выдаче, переоформлению разрешительных документов на гражданское оружие. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За нарушения в сфере оборота гражданского оружия к административной ответственности привлечено более 1500 граждан, аннулировано 140 разрешительных документов, из оборота изъято за нарушения более 300 единиц гражданского оружия. При этом, с 2022 года срок привлечения физического лица к административной ответственности увеличен с 2-х месяцев до одного года с даты совершения правонарушения. Это позволяет не допустить уклонения нарушителя от наказания.