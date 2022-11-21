Героев в лед закуют

От дорогостоящих салютов в городах нынче отказываются, но полностью лишать детей зимних радостей не стали. Пресс-служба администрации Нижнего Тагила / Илья Колесов

В Свердловской области началась подготовка к празднованию Нового года. В связи с известными событиями тема до последнего времени была у местных властей под вопросом. В итоге в большинстве муниципалитетов приняли решение обойтись без масштабных торжеств, но оставить «детскую» составляющую праздника – ледовые городки. Самыми популярными темами их оформления в этом году стали русские былины и сказки.

Богатыри и витязи

В этом году во многих городах вдохновение черпают в русском народном фольклоре. В Каменске-Уральском для главного ледового городка на площади Ленинского комсомола выбрали тему «Русь изначальная». На днях был объявлен аукцион, на строительство власти выделили 4 миллиона рублей.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе мэрии, городок украсят фигурами богатырей с конями, крепостями, ладьями и другими сказочными персонажами и атрибутами. Самыми крупными станут ледовые скульптуры – «Княгиня, провожающая богатыря» высотой 2,5 метра и композиция «Три богатыря» высотой 3,2 метра. Центральная входная группа будет напоминать терем, а при возведении горок и лабиринтов обыграют предметы русского быта – бочку, лохань, самовар, печку и другие. В городке будет несколько фотозон – в виде колодца, трона с Дедом Морозом и Снегурочкой.

– Ледовый городок с горками, фигурами на центральной площади однозначно будет. Без излишеств, учитывая экономическую и политическую ситуацию, на уровне прошлого года. Но Новый год должен оставаться праздником. Это особенно важно сейчас, в том числе и для семей мобилизованных, – прокомментировал глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов.

Былинной тематики будут придерживаться и в Белоярском городском округе. Там ледовый городок украсят скульптуры «Голова Витязя» и «Русский богатырь».

От Леопольда до Буратино

В ряде городов традиционно строят ледовые городки по мотивам сказок и мультфильмов. Главными героями ледового городка на Театральной площади Нижнего Тагила станут герои любимых детских произведений: Буратино, Алёша Попович, Винни Пух, Заяц и Волк из «Ну, погоди!», Кот Леопольд и другие персонажи. Центром композиции будет новогодняя ель со светодиодным шатром высотой 18 метров. Центральную входную группу выполнят в виде многоярусного торта высотой 9 метров, а со стороны проспекта Ленина появится четырехметровое панно «Нижний Тагил» с силуэтом Лисьей горы. Будет несколько светодиодных объектов – например, 9-метровая арфа и светящаяся «Царь-Пушка».

– Городок делаем в первую очередь для детей. Новый год – это праздник детства! Будет много горок, фигур и фотозон. Впервые будем заливать каток с подледной подсветкой. Его ширина составит 6 метров, длина – 120 метров, – сообщил «ОГ» глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

– Героям сказок посвящены зимние городки в Серове, Новоуральске, Полевском, Невьянске. К примеру, в северной части Полевского в этом году построят «Царство Снежной королевы», а в Невьянске ледовые изваяния оформят в тематике «Приключений Буратино». Как сообщает газета «Местные ведомости», такая идея у местных властей появилась еще летом. Эскизы будущих скульптур нарисовали воспитанники детской художественной школы. Ледовый городок украсит лабиринт «Страна дураков», горка «Карабас Барабас», скульптурные композиции «Тортилла и «Золотой ключик» и фотозона «Мальвина».

Главный городок

Самый большой ледовый городок традиционно возводят в Екатеринбурге на площади 1905 года. Расположенную здесь парковку уже закрыли. На оформление городка потратят 26,2 миллиона рублей.

– Никакие сложности не должны лишать горожан – и в первую очередь детей – самого любимого и важного праздника, – прокомментировал решение о строительстве площадки глава Екатеринбурга Алексей Орлов. – Напротив, Новый год – событие, объединяющее людей, помогающее им сплотиться, а это самое важное.

В этом году городок будет посвящен 300-летию Екатеринбурга и, по замыслу городских властей, откроет череду праздничных мероприятий. Тема юбилея города будет отражена в нескольких объектах – световых арках с надписью «300 лет», ледяной композиции «Екатеринбург-300» и световом «Каменном цветке», на лепестках которого лежит число «300».

Главным украшением площади станет 25-метровая живая ель с метровой звездой и шатром из гирлянд (до этого несколько лет подряд хвойный символ Нового года собирали из пластиковых конусов). Также посетители увидят ледяную крепость, сверкающие друзы кристаллов и другие композиции, которые по замыслу проектировщиков, «символизируют уральские края и показывают самое начало становления Екатеринбурга».

Традиционно на площади разместятся новогодняя ярмарка и аллея, которую оформят мастера в рамках XXI Международного конкурса ледовой скульптуры «Европа – Азия». Вдохновение скульпторы будут искать в сказах Павла Бажова и произведениях Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Где еще будут городки * В Реже ледовый городок будет посвящен 250-летию города. Всего площадок будет три, на каждой появится ледяная скульптура в виде надписи «250 лет г. Реж». Также подрядчики установят фигуры Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. * В Карпинске возведут новогодний городок по сказкам Пушкина. Горожане увидят скульптуры «Кот ученый», «Свет мой зеркальце, скажи» и другие скульптуры. Все скульптуры будут выполнены изо льда со светодиодной подсветкой. * В Первоуральске зимний городок украсят 87-метровая светодиодная конструкция «Звездное небо» и световые фигуры Зайца и Лисы

Без фейерверка На фоне специальной военной операции свердловские муниципалитеты отказываются от салютов. О таких решениях, в частности, уже сообщили в администрациях Екатеринбурга и Нижнего Тагила.