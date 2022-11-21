В России утвержден закон об универсальном пособии на детей

Пособие будет выплачиваться начиная с месяца рождения ребенка. Фото: Галина Соловьева

Президент России Владимир Путин утвердил закон о едином пособии для семей с детьми, которое объединит в себе ряд уже действующих выплат, в том числе в связи с рождением и воспитанием ребенка. Выплаты будут охватывать около 10 млн получателей.

Согласно тексту документа, опубликованного на официальном интернет‑портале правовой информации, закон вступит в силу с 1 января 2023 года. При этом пособие будет выплачиваться начиная с месяца рождения ребенка.

Новая мера поддержки семей с детьми будет включать:

ежемесячные выплаты беременным, которые встали на учет в ранние сроки;

пособие по уходу за ребенком для граждан, не подлежащих обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,

выплаты на малышей до 3 лет, а также семьям с детьми от 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет.

Размер выплаты будет зависеть от дохода семьи и составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Закон подразумевает, что размеры всех выплат будут подведены под единый стандарт и пособие будет назначаться на единых условиях, независимо от региона проживания. В сумме из федерального и региональных бюджетов в 2023 году на выплаты единого пособия будет выделено 1,7 трлн рублей.

"Теперь граждане будут освобождены от сбора многочисленных справок для получения пособия. Родителям не придется ходить по инстанциям, стоять в очередях", — говорила ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.