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Общество
21 ноября 2022, 20:40

Лучшим свердловским специалистом по профилактике заболеваний у детей стала врач из Екатеринбурга

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Лучшим врачом в этой сфере признана сотрудница ДГБ № 8 уральской столицы. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловский минздрав, Центр охраны здоровья детей и подростков и областной медколледж впервые провели профессиональный конкурс среди врачей, ответственных за профилактику заболеваний у детей. Лучшим врачом в этой сфере признана сотрудница ДГБ № 8 уральской столицы Наталья Новикова.

За звание лучшего медработника кабинета здорового ребенка боролись специалисты из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Серова, Сысерти, Белоярского и Красноуфимска. Второе место досталось врачу детской больницы Нижнего Тагила Марине Зяблицевой, а третье — медсестре ДГБ № 9 Екатеринбурга Татьяне Тарсковой.

По мнению руководителя Центра охраны здоровья детей и подростков Светланы Татаревой, компетентные специалисты положительно влияют на реализацию демографических задач, которые напрямую связаны с безопасностью и дальнейшим процветанием России. В свою очередь Татьяна Тарскова указала на значимость подобных конкурсов для воспитания здоровых детей.

"Специалисты кабинета здорового ребенка — незаменимые звенья эффективного здравоохранения. Они работают со всей семьей, формируют базу для укрепления и охраны здоровья детей, их гармоничного развития. Уверена, благодаря конкурсам профессионального мастерства мы сможем распространять лучшие практики кабинетов здорового ребенка на всю Свердловскую область", — добавила директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина.

В департаменте информполитики региона напомнили, что в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным до 2027 года, уделяется особое внимание работе по повышению профессионализма медиков.

Областная газета Свердловской области

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