Назначен новый руководитель ОВД Заречного

Ранее Фазиль Искандеров занимал должность замначальника ОП № 2 УМВД по Екатеринбургу. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Отдел внутренних дел (ОВД) города Заречного возглавил подполковник полиции Фазиль Искандеров. Соответствующий приказ подписал начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков.

Официально представили нового руководителя личному составу сегодня. В ходе выступления подполковник Искандеров отметил, что работа коллектива по борьбе с преступностью будет активизирована, чтобы местное население чувствовало себя более защищенным, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Досье

Фазиль Магомедович Искандеров родился 6 октября 1970 года в городе Кельбаджар (Азербайджан). Учился в екатеринбургском филиале университета Российской академии образования. Начинал карьеру в столице Среднего Урала с должности участкового, затем работал в уголовном розыске. С 2013 по 2022 год был заместителем начальника по оперативной работе ОП № 2 УМВД по Екатеринбургу. За вклад в борьбу с преступностью имеет ряд ведомственных наград, является ветераном боевых действий. Женат, воспитывает троих детей.