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22 ноября 2022, 13:25

На Среднем Урале утвердили кадастровую стоимость почти 1,4 млн земельных участков

земельный участок

Приказ опубликован сегодня, 22 ноября. Фото: Алексей Кунилов

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области определило кадастровую стоимость земельных участков в регионе. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечне значится 1 363 651 земельный участок — в том числе территории под жилую застройку, садоводство и огородничество. Также указан средний уровень кадастровой стоимости по муниципалитетам и городским округам.

Контролировать исполнение приказа будет первый замминистра по управлению государственным имуществом Елена Николаева. Ознакомиться с документом подробнее можно здесь.

Областная газета Свердловской области

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