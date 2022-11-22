На Среднем Урале утвердили кадастровую стоимость почти 1,4 млн земельных участков

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области определило кадастровую стоимость земельных участков в регионе. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В перечне значится 1 363 651 земельный участок — в том числе территории под жилую застройку, садоводство и огородничество. Также указан средний уровень кадастровой стоимости по муниципалитетам и городским округам.
Контролировать исполнение приказа будет первый замминистра по управлению государственным имуществом Елена Николаева. Ознакомиться с документом подробнее можно здесь.