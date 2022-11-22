Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 1 декабря

В течение 85 дней состав преодолеет 33 тысячи километров и вернется в Великий Устюг 15 января 2023 года. Фото: Галина Соловьева

На железнодорожный вокзал Екатеринбурга в первый день зимы прибудет сказочный поезд Деда Мороза, украшенный гирляндами и новогодними рисунками. Встреча состава состоится в 13:00.

Поезд, состоящий из 19 вагонов, выехал из Великого Устюга 22 октября. По маршруту он проедет более 120 городов севера России, Транссиба, БАМа и центральной части страны. В течение 85 дней состав преодолеет 33 тысячи километров и вернется в Великий Устюг 15 января 2023 года.

В рамках этой акции, организованной ОАО "РЖД", россиян поздравят Дед Мороз из Великого Устюга, снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

"Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой — приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры", — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

На перроне будет организована новогодняя программа с участием аниматоров и артистов. Посетить передвижную волшебную резиденцию, познакомиться с обитателями Сказочной деревни, поучаствовать в квесте и получить подарок из рук Деда Мороза можно по заранее приобретенному билету.