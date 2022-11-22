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22 ноября 2022, 16:25

Екатеринбуржец выиграл иномарку в лотерею

победитель акции

Егор Губатов давно участвует в лотереях. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения получателя

Житель Екатеринбурга Егор Губанов стал победителем акции "Автомобиль" от "Столото". В Москве ему вручили ключи от новой Skoda Octavia.

За призом мужчина приехал вместе с женой. У входа в лотерейный центр их ждал белый седан. О выигрыше супруги узнали за день до девятой годовщины свадьбы.

"Мы давно с женой мечтали о машине, но не было возможности осуществить это желание. То одно, то другое. Все время откладывали. А тут такой шикарный подарок. Да еще и в нашу дату", — делится эмоциями екатеринбуржец.

Известно, что Егор Губанов работает главным специалистом в российской телекоммуникационной компании. Его жена — врач-стоматолог. Супруги родом из Перми, поэтому на новой машине планируют ездить в родной город.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе "Столото", выиграть мужчине удалось благодаря активному участию в лотерейных розыгрышах. С 19 сентября по 15 октября он приобретал электронные билеты.

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Областная газета Свердловской области

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