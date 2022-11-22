В екатеринбургском ЦПКиО заработает почта Деда Мороза

Письма с ответами Деда Мороза отправители получат в январе 2023 года. Фото: Галина Соловьева

С 1 декабря в парке имени Маяковского начнет работать почта Деда Мороза. Написать зимнему волшебнику письмо о том, как прошел 2022 год, могут дети и взрослые, рассказали в пресс-службе ЦПКиО Екатеринбурга.

Почтовый ящик установят у входа на территорию, где проводится "Фестиваль волшебных фонариков". К декабрю на этом месте откроют Фабрику подарков Дедушки Мороза.

Письма-пожелания сказочному герою будут приниматься до конца 2022 года. Ответы получат все отправители, кто верно укажет обратный адрес, до конца января 2023 года.

Напомним, 1 декабря Дед Мороз сам приедет в Екатеринбург из Великого Устюга. Поезд с волшебником готовятся встречать на железнодорожном вокзале.