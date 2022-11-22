Евгению Куйвашеву представили нового военкома области

Встреча состоялась сегодня, 22 ноября. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Нового военного комиссара Свердловской области Юрия Аксенова представили губернатору Евгению Куйвашеву. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Известно, что Юрий Аксенов имеет звание полковника. Является выпускником Омского высшего общевойскового командного училища. В 2001 году окончил Общевойсковую академию им. Фрунзе. Служил в Дальневосточном и Приволжско-Уральском военных округах.

В 2015–2020 годы занимал должность заместителя военного комиссара Свердловской области. В 2020 году был назначен военным комиссаром Республики Марий Эл.

Напомним, приказ о назначении главы свердловского военкомата подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. 14 ноября нового руководителя представили личному составу.