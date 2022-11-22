Свердловские мастера бесплатно принимают участие в новогодней ярмарке

Мастера смогут бесплатно продавать свои работы в течение недели. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге открылась мини-ярмарка "Подарки к Новому году". Участие в ней принимают более 100 свердловских производителей и мастеров.

Возможность выставить свои изделия бесплатно производителям бижутерии, сувениров, гобеленов, игрушек и декора предоставили Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и ТРЦ Veer Mall. Продажа будет осуществляться на входе в мультибрендовый бутик "Имена".

Напомним, проект "Имена" реализуется при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и горадминистрации в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Ярмарочный прилавок предоставляется участникам бесплатно сроком на одну неделю", — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

По данным департамента информполитики региона, одним из участников ярмарки стала самозанятая Жанна Кордюкова. Она создает предметы интерьера и бижутерию из художественного стекла в технике фьюзинг.

"Я регулярно отслеживаю на сайте СОФПП мероприятия и ярмарки, которые могут меня заинтересовать. Регистрируюсь, принимаю участие. Это хорошая поддержка", — подчеркнула Жанна Кордюкова.