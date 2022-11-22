На Среднем Урале усилят контроль за расходами при реализации нацпроектов

Заседание регионального Совбеза провел глава региона. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Такое поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Речь о предупреждении и пресечении нарушений шла на сегодняшнем заседании регионального Совета общественной безопасности.

Как отметил глава Среднего Урала, все процессы отлажены, заявленные цели и результаты достигаются, финансирование идет ритмично. Вместе с тем, он подчеркнул, что контроль за обоснованностью расходов необходимо усилить. "В новых реалиях эффективность каждого потраченного рубля должна быть максимальной", — добавил губернатор.

Евгений Куйвашев попросил обратить внимание на меры, направленные на предупреждение и пресечение налоговых правонарушений участниками национальных проектов.

"Выявление рисков совершения налоговых правонарушений происходит на различных стадиях контрольной работы, проведение которой на постоянной основе позволяет оперативно реагировать и своевременно указывать участникам реализации национальных проектов на имеющиеся у них ошибки", — отметил и.о. руководителя управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергей Кочнев. По его данным, ежегодно участниками нацпроектов в налоговые органы представляется более 20 тысяч деклараций.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, участники заседания также обсудили ситуацию на потребительском рынке. Как заверил глава региона, в этом году собран хороший урожай. Также Средний Урал удерживает позиции в десятке регионов-лидеров по производству молока, картофеля, яиц.

Кроме того, в преддверии новогодних праздников губернатор поставил задачу держать под контролем соблюдение правил хранения и реализации пиротехнических изделий. Так, при появлении незаконных торговых точек необходимо принять меры по их ликвидации.