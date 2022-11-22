И демографию поправят

Для оформления единого пособия необязательно ходить с документами по инстанциям: это можно сделать дистанционно, на сайте Госуслуг. Фото: Павел Ворожцов / Алексей Кунилов

Президент России Владимир ПУТИН подписал закон, согласно которому с 1 января 2023 года беременные, а также семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека – в общей сложности около 10 миллионов человек, начнут получать единое пособие. Потенциальные получатели новый порядок выплат одобряют, а в Госдуме рассчитывают, что он будет способствовать увеличению рождаемости.

Новый закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 21 ноября. Согласно документу, с 1 января 2023 года малоимущие семьи, нуждающиеся в поддержке, будут получать единое пособие. Оно объединит в себе ряд уже действующих выплат, в том числе в связи с рождением и воспитанием ребенка. Право на единое пособие получат около 10 млн человек. Порядок новых выплат, по сравнению с действующими, кардинально изменится.

Так, до середины 2021 года все женщины, которые встали на учет на ранних сроках беременности, при выходе в декрет единоразово получали около семисот рублей. Назвать такую помощь существенной вряд ли можно. Сейчас беременные, которые относятся к категории малоимущих, могут рассчитывать на выплаты в размере не выше 50 процентов от прожиточного минимума.

С будущего года сумма пособия будет составлять 50, 75 или 100 процентов от этого показателя. Размер выплаты будет определяться для каждого конкретного случая. Главный критерий – чтобы с учетом этих средств среднедушевой доход семьи был на уровне не ниже прожиточного минимума.

Жительница Екатеринбурга Надежда Крайнова беременна пятым ребенком. Встала на учет на восьминедельном сроке. «С принятием нового закона, с учетом нашего общего семейного дохода, я буду получать до родов выплату в размере 75% от прожиточного минимума. Получается около 10 тысяч рублей ежемесячно – неплохое подспорье», – говорит она.

Универсальное пособие также рассчитано на семьи с детьми до 17 лет. Критерии – те же. Ходить как сейчас по инстанциям и подавать заявление каждый раз при наступлении определенного возраста ребенка не придется – все пересчитают автоматически. Выплачиваться деньги будут, начиная с месяца рождения ребенка.

Пособие будет получать каждый несовершеннолетний ребенок в семье. Такой порядок установят в отношении детей, которые родятся уже в новом году. Родителям остальных малышей дается возможность выбрать единое универсальное пособие либо получать выплаты по существующим правилам.

Закон подразумевает, что размеры всех выплат будут подведены под единый стандарт, и пособие будет назначаться на единых условиях, независимо от региона проживания. При расчете доходов будет учитываться зарплата, пенсия и стипендия, алименты, доходы от выигрышей и аренды квартиры. Не войдут в общую массу материнский капитал, выплаты по соцконтракту и мобилизационные выплаты. Недвижимость детей, находящихся под опекой, арестованное имущество или имущество, в отношении которого установлен запрет на регистрацию, и предоставленное в качестве меры поддержки, учитывать при оценке права семьи на выплату также не будут.

В документе обозначен порядок назначения пособия, необходимые обоснования, представлена форма заявления. В сумме из федерального и региональных бюджетов в 2023 году на выплаты единого пособия будет выделено 1,7 трлн рублей. При любых колебаниях величины прожиточного минимума изменится и размер выплаты.

– Наконец-то скоро будет реализована одна из мер той комплексной поддержки, которую государство оказывает беременным и семьям с детьми. Малоимущих людей, потенциальных получателей этого пособия, довольно много в стране, и для них это существенная помощь. Они должны понимать, что государство не оставило их в трудной ситуации. Полагаю, данная мера будет способствовать увеличению рождаемости, – сказала «ОГ» заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова.

При назначении пособия будут учитывать имущественную обеспеченность семьи и занятость родителя. Например, у семьи может быть одна или несколько квартир, но на отдельного ее члена должно приходиться менее 24 квадратных метров.

– У нас был огромный недостроенный дом – более 300 квадратных метров. Покупали еще вместе с мужем, потом развелись, я с тремя детьми осталась там жить. У нас было всего две небольшие комнаты и кухня на первом этаже. Но по документам дом проходил как огромные апартаменты, и претендовать на пособие мы не могли. Денег, чтобы завершить строительство, у меня не было, в итоге продала дом, купила квартиру. По большому счету, равную тем квадратным метрам, что у нас были в доме. Доходы мои тоже не изменились, не стали больше или меньше, но пособие нам в итоге одобрили, – поделилась своей историей жительница Нижнего Тагила Виктория Ким.

Оформить новое пособие можно будет на портале Госуслуг, в МФЦ либо при личном обращении в органы соцполитики. А с 2025 года предлагается установить единые требования к предоставлению социальной помощи. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении на прошлой неделе. Заявление разрешат подавать в электронном виде. Это особенно актуально для жителей отдаленных населенных пунктов, которым нередко для оформления документов приходится ехать в город. У госорганов в свою очередь появится возможность быстрее получить необходимые документы и оптимизировать межведомственное взаимодействие, что в конечном итоге упростит получение услуги. Сохранится и офлайн формат.

Новая мера поддержки семей с детьми включает: ежемесячные выплаты беременным, которые встали на учет в ранние сроки;

пособие по уходу за ребенком для граждан, не подлежащих обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

выплаты на малышей до 3 лет, а также семьям с детьми от 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет. Размер выплаты будет зависеть от дохода семьи и составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Прожиточный минимум в Свердловской области в 2022 году: в расчете на душу населения – 13 501 руб. в месяц;

для трудоспособного населения – 14 717 руб. в месяц;

для пенсионеров – 11 612 руб. в месяц;

для детей – 14 156 руб. в месяц.