Евгений Куйвашев вручил Народную премию социально ответственному бизнесу

Премия состоялась 22 ноября. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил статуэтку одному из победителей Народной премии. В номинации "Социально ответственный бизнес" лучшей была признана сеть супермаркетов "ЖизньМарт".

Награду глава региона вручал вместе с 13-летней Ольгой Долгошеевой, которая стала примером стойкости — девочка родилась без ног и всю жизнь передвигается с помощью протезов.

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, сейчас у юной свердловчанки роботизированные протезы. Средства на них были собраны на благотворительном аукционе "Екатерининская ассамблея".

Добавим, на ежегодной Народной премии жители региона выбирают лучший бизнес Среднего Урала в различных номинациях. В этом году она прошла в пятый раз, ведущими мероприятия стали Екатерина Варнава и Андрей Малахов, хедлайнером — Леонид Агутин.