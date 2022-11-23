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23 ноября 2022, 10:17

Евгений Куйвашев вручил Народную премию социально ответственному бизнесу

Евгений Куйвашев

Премия состоялась 22 ноября. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил статуэтку одному из победителей Народной премии. В номинации "Социально ответственный бизнес" лучшей была признана сеть супермаркетов "ЖизньМарт".

Награду глава региона вручал вместе с 13-летней Ольгой Долгошеевой, которая стала примером стойкости — девочка родилась без ног и всю жизнь передвигается с помощью протезов.

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, сейчас у юной свердловчанки роботизированные протезы. Средства на них были собраны на благотворительном аукционе "Екатерининская ассамблея".

Добавим, на ежегодной Народной премии жители региона выбирают лучший бизнес Среднего Урала в различных номинациях. В этом году она прошла в пятый раз, ведущими мероприятия стали Екатерина Варнава и Андрей Малахов, хедлайнером — Леонид Агутин.

Областная газета Свердловской области

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