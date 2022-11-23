В Екатеринбурге стартовало строительство главного ледового городка

В центре городка установят 25-метровую живую елку. Фото: Полина Зиновьева

На площади 1905 года началось возведение ледового городка. Открыть праздничную площадку планируют 30 декабря.

По данным мэрии, городок будет радовать гостей и жителей уральской столицы до 15 января 2023 года. Темой станет 300-летие Екатеринбурга.

Фото: Полина Зиновьева

Как ранее писала "Областная газета", главным украшением центральной площади станет живая елка, рядом с которой расположатся ледяные фигуры в форме подарков с веточками рябины. На входных арках будет светиться надпись "300 лет". А XXI Международный конкурс ледовой скульптуры "Европа – Азия" в этом году посвятят Уралу по сказам Павла Бажова и произведениям Мамина-Сибиряка.

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, парковку на площади закрыли уже 14 ноября.