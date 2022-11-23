Еще один свердловский турмаршрут может получить статус национального

Эксперты оценили каждый этап путешествия: средства размещения, точки питания, объекты, содержание экскурсий. Фото: Галина Соловьева

"Императорский маршрут" в Свердловской области может получить статус национального в текущем году. Туристическую инфраструктуру и объекты протестировали федеральные эксперты.

По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмиры Тукановой, всего на территории страны в "Императорском маршруте" участвуют 24 региона.

"Включение отрезка Екатеринбург — Алапаевск в перечень национальных позволит усилить позиции Свердловской области на рынке внутреннего туризма, в том числе с привлечением федеральных ресурсов. Для путешественников статус "Национальный туристический маршрут" — это своего рода знак качества", — подчеркнула Эльмира Туканова.

Первым в области статус национального получил "Демидовский маршрут" в июне 2022 года.

Напомним, государственные маршруты разрабатываются в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В числе критериев для получения статуса: перспективность — оценивается потенциальный рост турпотока в регион, узнаваемость — маршрут должен входить в российские и международные рейтинги. Кроме того, необходимо, чтобы участие в создании турпродукта принимали представители гостиничного бизнеса, экскурсионные бюро.

В департаменте информполитики Свердловской области отмечают, что продвижение исторических объектов Среднего Урала активно поддерживает глава региона Евгений Куйвашев.

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