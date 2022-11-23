Владимир Якушев провел рабочую встречу с Александром Козловым

Владимир Якушев и Александр Козлов обсудили проект "Чистый воздух", который реализуется в 12 российских городах. Фото: пресс-служба Аппарата полпреда Президента РФ в УрФО

В Кольцово состоялась рабочая встреча полпреда президента в УрФО Владимира Якушева с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Они обсудили реализацию федерального проекта "Чистый воздух".

Владимир Якушев отметил, что для промышленно развитых регионов Уральского федерального округа снижение экологического вреда имеет особое значение. "Участие наших городов в федеральном проекте "Чистый воздух" позволило значительно снизить объем вредных выбросов в атмосферу. И эта работа продолжается", — подчеркнул полпред.

Всероссийский проект "Чистый воздух" реализуется с 2017 года на трех уральских территориях: в Нижнем Тагиле (Свердловская область), в Челябинске и Магнитогорске (Челябинская область). Всего к 2026 году совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в этих городах должен снизиться на 20,9%, 45,5% и 25,2% соответственно.

"Основные источники выбросов в Нижнем Тагиле — это промышленные объекты, автотранспорт и частный сектор. Наша цель — уже через три года снизить совокупный объем загрязняющих выбросов на 30,4 тысячи тонн в год", — заявил министр природных ресурсов и экологии РФ. Для этого, по его словам, частные дома переводят на газовое отопление, а автобусы заменяют на экологически чистые трамваи.

Александр Козлов отметил, что большой вклад в работу также вносят тагильские промышленные предприятия. До 2026 года на экологические мероприятия крупный бизнес направит в общей сложности почти 11 млрд рублей.

Добавим, глава Минприроды прибыл на Средний Урал с рабочим визитом. Из аэропорта вместе с губернатором Евгением Куйвашевым он отправился в Нижний Тагил, где в работу запустят новое экологическое оборудование на коксохимическом производстве "ЕВРАЗ НТМК".