Суд потребовал снести небоскреб-недострой "Призма" в Екатеринбурге

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Свердловский арбитражный суд обязал ООО "ТВЦ Европейский" снести недостроенный небоскреб "Призма", расположенный в Екатеринбурге по адресу ул. Героев России, 2. Долгострой должен быть демонтирован в ближайшие 2,5 года.

О решении суда сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

"Высотная часть подлежит сносу с 8-го по 36-й этаж. Часть здания с 1-го по 5-й этаж в определенных осях необходимо снести или привести в соответствие с нормативами. В отношении части строения с 1-го по 5-й этаж, на которую было получено разрешение на строительство, но не получено разрешение на ввод, суд удовлетворил встречный иск и признал право собственности за ООО "ТВЦ Европейский", — пояснили в мэрии.

Отметим, что возведение "Призмы" началось в 2005 году. В течение следующих 11 лет работы несколько раз останавливались и возобновлялись, пока в 2016 году строительство не заморозили совсем. Претензии к застройщику в разные годы возникали у Ростехнадзора и городской прокуратуры. Летом 2019 года небоскреб был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, однако долгое время не было понятно, кто должен осуществлять демонтаж.