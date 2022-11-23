Семьи с детьми в России могут освободить от уплаты налога при продаже земельного участка

Норма будет действовать при условии, что вырученные средства пойдут на улучшение жилищных условий. Фото: Павел Ворожцов

Госдума РФ приняла в I чтении законопроект, согласно которому семьи с детьми будут освобождены от уплаты НДФЛ при продаже земли и хозяйственных построек на ней. Поправки будут касаться только тех случаев, в которых вырученные средства пойдут на улучшение жилищных условий.

"С 2021 года уже действует норма, согласно которой от НДФЛ при продаже квартиры или дома освобождаются семьи с двумя и более детьми, если они в этом же году направили средства на улучшение жилищных условий. Предлагаемыми поправками в Налоговый кодекс мы освобождаем их от необходимости платить налог за земельный участок, на котором расположен проданный дом, и хозяйственные постройки", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Новые поправки в Налоговый кодекс направлены на защиту интересов как родителей, так и их детей, уточняется на сайте Госдумы.

По словам Вячеслава Володина, нижняя палата парламента комплексно подходит к проработке мер поддержки семей. Например, за последние несколько месяцев депутаты расширили круг получателей маткапитала, ввели единое пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет, утвердили норму, согласно которой родные и приемные дети будут зачисляться в одну школу.