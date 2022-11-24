Екатеринбург встал в 9-балльные пробки

Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Галина Соловьева

Сегодня утром на дорогах уральской столицы образовались серьезные заторы. Водители стоят в 9-балльных пробках.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение затруднено как на центральных улицах, так и на окраинах. Сложности с проездом автомобилисты испытывают на проспекте Ленина, на улицах Малышева, Куйбышева, Восточной, Московской, Большакова, 8 Марта, Белинского. Традиционно стоит Академический район.

Ситуация на дорогах осложняется непогодой и многочисленными ДТП. Сразу четыре аварии зафиксированы на Кольцовском тракте, по две на Московской, Донбасской и пр. Космонавтов. Также дорожные происшествия отмечены на улице Расточной и на Объездной дороге рядом с ТЦ "МЕГА".

Фото: сервис Яндекс.Карты

Ранее о гололеде предупреждало свердловское МЧС. Спасатели призвали автолюбителей быть внимательными и соблюдать ПДД. Также к водителям обратилась городская Госавтоинспекция.

"В регионе ожидается сильный снег, что может стать причиной гололеда, заторов на дорогах, неправильные действия водителей могут спровоцировать ДТП", – говорилось в сообщении ГИБДД. Тех, кто за рулем, попросили отказаться от резких маневров (перестроений, опережений, обгонов).

О соблюдении мер безопасности напомнили и пешеходам. Переходя дорогу стоит убедиться в отсутствии транспортных средств либо в том, что все машины остановились и уступают вам дорогу. При движении в темное время суток на одежде граждан должны быть световозвращающие элементы, это делает пешехода заметнее.