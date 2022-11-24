В РФ хотят ввести новое наказание за неправильный выгул опасных пород собак

Парламентарии предлагают штрафовать за выгул собак опасных пород без поводка, ошейника и намордника. Фото: Галина Соловьва

Группа депутатов (ЛДПР) готовится внести в Госдуму законопроект "Об изменениях в КоАП". Парламентарии хотят ввести в кодекс новую статью "Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах".

Авторы инициативы предлагают штрафовать на сумму от одной до трех тысяч рублей владельцев собак опасных пород за выгул без поводка, ошейника и намордника.

"Сейчас запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен лишь в отдельных субъектах РФ на уровне регионального или местного законодательства, а меры ответственности за нарушение не прописаны практически нигде", — сообщают "Известия", ссылаясь на пояснительную записку законопроекта.

Парламентарии приводят примеры многочисленных нападений собак на людей – данные зафиксированы Роспотребнадзором. В 2022 году в РФ отмечено более 42 тысяч подобных случаев.

Поэтому разработчики законопроекта, предлагают наделить органы МВД полномочиями, которые позволят им составлять протоколы и рассматривать административные дела в отношении владельцев собак опасных пород за нарушения при выгуле.

"Каждый день мы слышим о таких происшествиях. Кого-то собаки просто покусали, кому-то что-то откусили или разорвали во дворе чью-то кошку или более мелкое животное. Люди постоянно жалуются и просят в связи с этим что-то предпринять", — отмечает первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов.

По данным депутата, законопроект планируют направить в Госдуму после получения отзыва кабмина РФ.

Напомним, постановлением Правительства от 2019 года в России был утвержден перечень потенциально опасных собак. В него включены породы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы выше перечисленных пород.