Темы дня

Общество
24 ноября 2022, 10:21

Из Киргизии в Кольцово прилетел 901 попугай

попугаи

Попугаев направят в зоомагазин. Фото: пресс-служба УТУ

Из киргизского города Ош в грузовой терминал аэропорта Кольцово прибыл 901 попугай. Общий вес необычной посылки составил 60 килограммов.

На самолете в город прилетели 660 волнистых попугаев, 110 – амадинов, 80 – неразлучников, а также кореллы, певчие, какарики и розеллы. По данным Уральского таможенного управления, птиц воздушным транспортом отправил индивидуальный предприниматель из Киргизии частному лицу в Екатеринбург.

Фото: пресс-служба УТУ

"Попугаи прилетели в рамках Таможенного союза, поэтому ветеринарно-санитарный контроль птицы прошли на территории Кыргызской республики. Согласно заключению ветеринарного врача, все попугаи здоровы", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что дальше живой груз отправится к приобретателю и в зоомагазин.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.11.2022, 15:26 / Экономика
Закон о федеральном бюджете России на 2023–2025 годы принят Госдумой
24.11.2022, 15:15 / Общество
Татьяна Мерзлякова назвала причины задержки выплат мобилизованным
24.11.2022, 14:25 / Общество
Госдума РФ приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ
24.11.2022, 13:51 / Экономика
Свердловскому бизнесу рассказали о преимуществах Единого налогового счета
24.11.2022, 13:27 / Общество
Коронавирусом за сутки заразились 277 свердловчан