Из Киргизии в Кольцово прилетел 901 попугай

Попугаев направят в зоомагазин. Фото: пресс-служба УТУ

Из киргизского города Ош в грузовой терминал аэропорта Кольцово прибыл 901 попугай. Общий вес необычной посылки составил 60 килограммов.

На самолете в город прилетели 660 волнистых попугаев, 110 – амадинов, 80 – неразлучников, а также кореллы, певчие, какарики и розеллы. По данным Уральского таможенного управления, птиц воздушным транспортом отправил индивидуальный предприниматель из Киргизии частному лицу в Екатеринбург.

Фото: пресс-служба УТУ

"Попугаи прилетели в рамках Таможенного союза, поэтому ветеринарно-санитарный контроль птицы прошли на территории Кыргызской республики. Согласно заключению ветеринарного врача, все попугаи здоровы", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что дальше живой груз отправится к приобретателю и в зоомагазин.