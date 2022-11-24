Более 300 машин убирают снег на трассах Свердловской области

Очищать региональные дороги от снега в течение дня выйдет до 320 единиц техники. Фото: Павел Ворожцов

На свердловские дороги для обеспечения бесперебойного проезда транспорта вышли более 300 спецмашин. Техника будет работать до полной ликвидации последствий снегопада.

Как сообщает департамент информполитики региона, из-за непогоды дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. В минувшую ночь выпало до 3 сантиметров снега. Дороги расчищали 242 единицы техники.

Ожидается, что снегопад продлится до 25 ноября. А уровень снежного покрова местами достигнет 9 сантиметров.

Водителей и пешеходов призывают соблюдать ПДД и меры безопасности, учитывать сложные дорожные условия. Не создавать помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега.

Специалисты управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций. Кроме того, постоянный мониторинг метеоусловий и состояния дорожного покрытия осуществляют 50 автоматических комплексных постов.

Сообщить о неубранных участках дорог регионального значения можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 261-79-83. Замечания также принимаются по телефону горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Напомним, ранее МЧС предупредило свердловчан о сильном снеге и гололеде.