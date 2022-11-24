Финансирование программы комплексного развития Режа увеличено на 230,7 млн рублей

Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы комплексного развития Режа. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев скорректировал комплексную программу "Развитие Режевского городского округа" на 2016–2024 годы. Решение принято сегодня на заседании регионального кабмина.

Объем финансирования был увеличен на 230,7 миллиона рублей и достиг 11,7 миллиарда рублей. Допсредства направят на развитие жилищного строительства, транспортной и туристической инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта, а также промышленности и предпринимательства, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

С 2016 года в рамках программы, запущенной по инициативе главы региона, в Режевском ГО введено в эксплуатацию 47 тысяч "квадратов" индивидуального жилья. Кроме того, отремонтированы детсады, школы, объекты культуры, построен филиал центра "Микрохирургия глаза".

Добавим, формирование комплексных программ развития свердловских муниципалитетов началось в 2013 году по поручению Евгения Куйвашева. Сейчас реализуется 9 таких программ: в Первоуральске, Реже, Верхней Пышме, Ирбите, Сысерти, Верхней Салде, Невьянске, Верхней Туре и Нижнесергинском муниципальном районе.