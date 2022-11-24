Татьяна Мерзлякова назвала причины задержки выплат мобилизованным

Звонки от мобилизованных и их родственников принимаются по номеру 8 800 101-91-11. Фото: Галина Соловьева

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, какой вопрос чаще всего задают мобилизованные и их родственники. В основном обращения касаются довольствия.

Как отметила омбудсмена, региональные выплаты по 20 тысяч на семью и каждого ребенка выдаются в срок — эта работа налажена. При этом редкие случаи, когда возникают сложности по этому поводу, рассматриваются отдельно.

"Причины задержки одни и те же: бывает, супруги зарегистрировали брак, но информация еще не поступила из ЗАГСа, отец не внесен в свидетельство о рождении. Случалось и такое, что у родственников арестованы счета и мы ищем решения, чтобы люди все равно получили деньги", — уточнила Татьяна Мерзлякова.

Всего, по данным уполномоченного, с сентября на горячую линию 8 800 101-91-11 поступило свыше 10,5 тысяч звонков и около 1,3 тысячи письменных сообщений. Больше 80% вопросов уже решены.

"Каждый день начинается со звонков и заканчивается ими. Вместе с работниками аппарата уполномоченного, командирами гарнизонов, военными прокурорами, областным военкомом разбираем сотни вопросов от мобилизованных и их родственников", — написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".