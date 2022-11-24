Госдума РФ приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Согласно документу, пропаганда нетрадиционных отношений запрещается как среди детей, так и среди взрослых. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном, третьем чтении закон о запрете распространения материалов, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения. Авторами инициативы стали председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, руководители всех фракций и более 300 депутатов.

Согласно документу, пропаганда нетрадиционных отношений запрещается как среди детей, так и среди взрослых.

"Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности", — заявил Вячеслав Володин у себя в telegram-канале.

К запрещенной информации будут относиться материалы, пропагандирующие ЛГБТ, педофилию и смену пола. Сайты, на которых опубликована такая информация, будут попадать в реестр запрещенных и блокироваться. При этом на площадках с аудиовизуальным контентом получить доступ к подобным материалам можно будет только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя.

За нарушение запрета пропаганды ЛГБТ среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Пропаганда педофилии будет наказываться штрафом на сумму от 200 до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн рублей для должностных лиц, от 1 до 10 млн рублей или приостановлением деятельности до 90 суток для юрлиц. За распространение информации, способной вызвать желание сменить пол или демонстрирующей нетрадиционные отношения, штраф составит от 50 до 200 тыс. рублей для граждан, от 100 до 400 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Кроме того, на сайте Госдумы отмечается, что иностранные граждане и лица без гражданства за нарушение этого закона могут быть выдворены за пределы России.